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«Удовольствие второго сорта». Василий Уткин – о матче «Спартака» и «Зенита» в Кубке России

«Удовольствие второго сорта». Василий Уткин – о матче «Спартака» и «Зенита» в Кубке России
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Известный спортивный комментатор Василий Уткин высказался о крупной победе московского «Спартака» над санкт-петербургским «Зенитом» (3:0) в матче третьего тура группового этапа Кубка России.

«Крутая концовка и очень крутой Промес. Но что выиграл «Спартак» в этом матче? Продолжение борьбы в Кубке, а соперник никуда пока не вылетел. Я бы предпочел один такой матч, но, если в нём ставкой будет привычное кубковое «быть или не быть».

Опережая вашу иронию — я не имею в виду результат, весь матч был бы другим. Я имею в виду ставку. Здорово, что мы посмотрели этот матч. Без него вечер четверга определённо был бы скучнее.

Но мне уже надоели матчи «Спартака» с «Зенитом» по заниженным ставкам. Это переедание, я в нём знаю толк, уж поверьте. Это удовольствие второго сорта», — гласит публикация Уткина в Telegram-канале.

Напомним, эта победа стала третьей кряду для «Спартака» на групповом этапе Кубка России – ранее были обыграны «Крылья Советов» (1:0) и «Факел» (3:0). «Зенит» же стартовав с победы над «Факелом» (2:0), затем потерпел два поражения подряд – от «Крыльев» (0:2) и, соответственно, «Спартака» (0:3).

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