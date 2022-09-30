Александр Соболев забил в шести матчах подряд

Российский нападающий московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев забивал в каждом из шести своих последних официальных матчах.



Вчера, 29 сентября, на стадионе «Открытие Банк Арена» проходил матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором московский «Спартак» принимал санкт-петербургский «Зенит». В этом матче вновь забил Соболев. Именно эта игра и стала для него шестой, в которой он отмечается голом.



На 86-й минуте матча последовала массированная атака красно-белых на ворота Ивана. Руслан Литвинов отдал передачу на Соболева, который сместился в центр и с разворота сильным ударом пробил по воротам петербургской команды, укрепив преимущество москвичей. В итоге столичная команда обыграла соперников из Санкт-Петербурга со счётом 3:0.



Ранее Соболев поразил ворота сборной Киргизии, московского «Локомотива», «Факела», «Ростова» и вновь «Зенита».

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