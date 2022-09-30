Защитник «Спартака» Маслов поделился эмоциями от победы над «Зенитом» в Кубке России

22-летний российский защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о крупной победе красно-белых в домашнем матче третьего тура групповой стадии Кубка России над санкт-петербургским «Зенитом» (3:0).

«Какие эмоции от первой победы над «Зенитом»? Приятные эмоции, приятно побеждать независимо от соперника, так что – да, «Зенит» победили, хорошая команда. Эмоции, как и от любой победы, — положительные.

Чувствую ли, что уже полностью вернулся в игру после очередного матча без замены? Чувствую, что подхожу к тем кондициям, которые были раньше. Начинаю чувствовать, так сказать, своё новое тело. Да, потихоньку я возвращаюсь к тому, к чему хотел вернуться.

Не чувствовал ли дискомфорта при ускорениях? Нет, чувствую дискомфорт только, когда погода меняется (смеётся)»,- сказал Маслов в интервью, опубликованном на YouTube-канале «Спартака».