Габриэл Жезус: чувствую себя свободным в «Арсенале»

Бразильский нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус высказался об изменениях после перехода в новый клуб.
«В «Манчестер Сити» мне необходимо было подстраиваться под требования команды. В один момент я решил, что хочу попробовать что-то другое.
В «Арсенале» всё иначе, другой футбол, игроки, требования. Я много говорил с Артетой, он хорошо меня знает, а я знаю его. Чувствую себя свободным», — приводит слова Жезуса ESPN.
В лондонском клубе Жесус побил рекорд команды по голевым действиям в первых пяти встречах в футболке команды в рамках английской Премьер-лиги. Бразилец совершил шесть результативных действий, чем побил рекорд Месута Озила, который смог оформить пять голевых действий в своих первых играх за команду.
Жесус перешёл в «Арсенал» этим летом из «Манчестер Сити». За восемь встреч бразилец сумел отличиться четыре раза и отдать три голевые передачи.
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