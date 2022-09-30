Промес рассказал об атмосфере в раздевалке «Спартака» после разгрома «Зенита»
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Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес рассказал об атмосфере в раздевалке красно-белых после победы в матче 3-го тура группового этапа Кубка России с «Зенитом». Игра завершилась с разгромным счётом 3:0 в пользу москвичей, сам Промес оформил в этой встрече дубль. Ещё один гол на счету Александра Соболева.
«В раздевалке атмосфера была замечательная. Мы слушали музыку, поздравляли друг друга. Но это было ещё и до матча. В целом, атмосфера в команде прекрасная. Особенно когда побеждаешь у себя дома «Зенит» со счётом 3:0, как может быть иначе?
После первого гола меня переполняли эмоции, даже не знал, как праздновать», — сказал Квинси Промес в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале «Спартака».
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