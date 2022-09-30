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Американский бизнесмен готов приобрести «Эвертон» за € 437 млн

Американский бизнесмен готов приобрести «Эвертон» за € 437 млн
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Владелец «Эвертона» Фархад Мошири провёл переговоры о продаже клуба американскому бизнесмену Мацеку Каминскому, сообщает The Financial Times.

Отмечается, что сумма сделки может составить около € 437 млн. Переговоры между Мошири и Каминским продвинулись вперёд в последние дни. Сделка должна быть одобрена Английской Премьер-лигой.

Окончательная сумма также зависит от финансирования нового стадиона «Эвертона» в Ливерпуле, переговоры осложняются на фоне нестабильности рынка финансов в Великобритании. В случае, если Камински купит клуб, то в половине клубов АПЛ (10 из 20) будут присутствовать американские акционеры.

В настоящий момент «Эвертон» занимает 13-е место в таблице чемпионата Англии, набрав семь очков после 7 туров.

Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?

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