Соболев: от разгрома «Зенита» обычные ощущения. Неважно, кто соперник – всегда дают 3 очка
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Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев признался, что не испытывает каких-то особенных ощущений после разгромной победы над «Зенитом». Матч 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России завершился со счётом 3:0 в пользу красно-белых.
«Обычные ощущения. Я уже сто раз говорил: неважно, какая команда в соперниках, ведь за неё дают три очка так же, как и за остальных.
Как отношусь к тому, что меня признали лучшим игроком месяца в РПЛ? Та спокойно, я даже не знал, что там голосование идёт», — сказал Александр Соболев в видео, опубликованном на клубном YouTube-канале «Спартака».
Напомним, Александр Соболев отметился забитым мячом в матче «Спартак» — «Зенит». Остальные два гола на счету Квинси Промеса.
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