Мбаппе недоволен летней трансферной кампанией «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе остался недоволен усилением состава клуба в летнее трансферное окно, сообщает RMC Sport.



Отмечается, что француза не устроило то, что руководство не сумело подписать чистого нападающего. «Ему сказали, что команду будут улучшать, но при этом будут соблюдаться правила финансового фэйр-плей», — говорит источник, близкий к переговорам по новому контракту между Мбаппе и «ПСЖ». 23-летний игрок рассчитывал, что клуб сможет подписать «девятку», в качестве вариантов приводятся: Роберт Левандовски, Маркус Рашфорд, Усман Дембеле и Джанлука Скамакка.



Спортивный директор «ПСЖ» Луиш Кампуш согласен с Мбаппе в данном вопросе. В своём недавнем интервью португальский функционер заявил, что трансферная кампания клуба летом не была самой удачной. Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье также хотел, чтобы клуб подписал игрока в группу атаки с иным функционалом в сравнении с нынешними футболистами.

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