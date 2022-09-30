Футболистка «Зенита» Кипяткова: хотим выиграть кубок и чемпионат

Защитница «Зенита» Любовь Кипяткова рассказала о целях команды на сезон.

«У всех глаза горят, нам не надо мотивационных слов. Все максимально заряжены. Хотим выиграть все, что можно — и Кубок, и чемпионство. В этом сезоне мы этого заслуживаем.



Третий круг будет даваться всем на жилах, выиграет тот, кто проявит характер. Для зрителей лучше, чтобы интрига жила до конца, и всё решилось в последнем матче, а игрокам лучше забивать, выиграть, чтобы расслабленнее себя чувствовать. Чтобы был минимальный, но отрыв», — сказала футболистка в эфире клубного канала.

«Зенит» набрал 29 очков и продолжает занимать первое место в турнирной таблице женской Суперлиги. Также борьбу за медали продолжают «Локомотив» (21) и ЦСКА (20).