Экс-защитник «Сити» Ричардс рад, что «МЮ» стал сильнее по сравнению с прошлым сезоном

Экс-защитник «Манчестер Сити» Майка Ричардс поделился ожиданиями от предстоящего дерби с «Манчестер Юнайтед», которое состоится в воскресенье, 2 октября.



«В прошлом сезоне вокруг манчестерского дерби возникло ощущение, которое во многом было относительно новым для тех, кто болеет за «Сити». У «Юнайтед» такое было, когда клуб начал доминировать в английском футболе в 1990-х — понимание того, что им просто нужно сыграть правильно, чтобы победить «Сити».



Сейчас команды поменялись ролями: 2:0 на «Олд Траффорд» при 68% владения мячом, 4:1 на «Этихаде» при 70% владения мячом. За три часа игры «Юнайтед» играли на равных всего 18 минут — пропасть между командами была колоссальной. «Сити» был великолепен, главной задачей «Юнайтед» было удержать счёт.



Если честно, не могу сказать, что мне понравилось. Манчестерское дерби никогда не должно быть формальностью, это должны быть самые тяжёлые шесть очков в календаре для обеих команд, и если вы побеждаете, то радость должна оставаться с вами в течение нескольких недель.



Перед новым дерби я рад сказать, что не знаю, какая команда будет праздновать победу в воскресенье. Мы должны признать влияние, которое Эрик тен Хаг оказал на возрождение «Юнайтед». Я не могу сидеть и говорить, что хочу, чтобы у «Манчестер Юнайтед» всё было хорошо, но в прошлом сезоне всё дошло до того, что все наблюдали за событиями, закрыв глаза руками и задаваясь вопросом, куда их приведёт падение, которое они переживали.



Уверен, что Тен Хаг временами чувствовал, что вернуть «Юнайтед» на те позиции, где они хотят быть — более сложная и масштабная задача, чем он себе представлял. Но надо отдать ему должное, он быстро понял, что команде нужно на данном этапе.



Форма «Манчестер Сити» в последних матчах была угрожающей для соперников, но вызывает беспокойство то, что клуб позволяет соперниками открывать счёт. Игры с «Ньюкаслом», «Кристал Пэлас» и «Боруссией» могли обернуться совершенно по-разному. «Сити» выглядит как команда, способная забивать по своему желанию, но рано или поздно их поймают, если они продолжат пропускать странные голы.



В воскресенье они столкнутся с командой, которая точно знает, как извлечь выгоду в таких обстоятельствах», — цитирует Ричардса Daily Mail.

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