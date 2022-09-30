Буффон назвал топ-5 вратарей в мире на данный момент

Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал пятёрку сильнейших вратарей планеты на данный момент.
По информации Spotskeeda, во время выступления на одном из мероприятий Буффона попросили составить топ-5 играющих сейчас голкиперов. На первое место он поставил Тибо Куртуа из «Реала». Вторым в списке Буффона стал его соотечественник Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), третьим – Мануэль Нойер из «Баварии».
Четвёртое и пятое место в рейтинге Буффона заняли Ян Облак из «Атлетико» и Мик Меньян из «Милана» соответственно.
Напомним, сам 44-летний Буффон играет за «Парму», которая выступает в итальянской Серии Б. Контракт Джанлуиджи с командой рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне возрастной голкипер провёл два матча.
Эффектный сейв Буффона в составе «Пармы»:
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