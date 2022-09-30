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Буффон назвал топ-5 вратарей в мире на данный момент

Буффон назвал топ-5 вратарей в мире на данный момент
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Легендарный итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон назвал пятёрку сильнейших вратарей планеты на данный момент.

По информации Spotskeeda, во время выступления на одном из мероприятий Буффона попросили составить топ-5 играющих сейчас голкиперов. На первое место он поставил Тибо Куртуа из «Реала». Вторым в списке Буффона стал его соотечественник Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ»), третьим – Мануэль Нойер из «Баварии».

Четвёртое и пятое место в рейтинге Буффона заняли Ян Облак из «Атлетико» и Мик Меньян из «Милана» соответственно.

Напомним, сам 44-летний Буффон играет за «Парму», которая выступает в итальянской Серии Б. Контракт Джанлуиджи с командой рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне возрастной голкипер провёл два матча.

Эффектный сейв Буффона в составе «Пармы»:

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