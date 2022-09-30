Леонид Федун: зашёл в раздевалку поздравить игроков «Спартака» после победы над «Зенитом»
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Российский предприниматель Леонид Федун, ранее занимавший пост президента московского «Спартака», рассказал, что зашёл в раздевалку красно-белых после победы над «Зенитом» в матче 3-го раунда группового этапа Фонбет Кубка России (3:0).
«Прекрасная победа. Порадовали меня ребята. Я зашёл в раздевалку и поздравил их после победы. Все, кто болеет за «Спартак», в восторге. Мало кто ожидал. Мы убедились, что «Спартак» может играть с «Зенитом» на равных, особенно когда бразильцы уходят с поля», — сказал Федун в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
После этой встречи в группе В «Спартак» стал единоличным лидером, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте.
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