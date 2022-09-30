«Челси» контактирует со спортивным директором «Байера» по поводу работы в английском клубе

«Челси» продолжает проявлять интерес к спортивному директору леверкузенского «Байера» Тиму Штайдтену, сообщает Sky Sports Germany.



Ранее английский клуб уже контактировал с 43-летним немцем по поводу работы. В рамках переговоров между «Байером» и «Челси» об аренде Каллума Хадсона-Одои синие смогли получить представление о Штайдтене.



Штайдтен работает в Леверкузене с 2019 года, сначала он занимался планированием состава, став спортивным директором клуба летом 2022 года. Ранее Штайдтен также работал в «Вердере».



Напомним, ранее должность спортивного директора «Челси» занимала Марина Грановская, покинувшая клуб в июне 2022 года вслед за экс-владельцем — Романом Абрамовичем.

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