Т. Сулейманов: Сёмин для «Локомотива» – как Хабиб для Дагестана

Нападающий «Пари НН» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», сравнил бывшего главного тренера красно-зеленых Юрия Семина с Хабибом Нурмагомедовым.

«На сборах у Юрия Палыча бывал. Человек хорошо видит футбол, это заметно. А раз игрового времени не давал и результаты команды при этом были хорошими – значит, делал всё правильно. Спасибо, что привлек к команде.

Несмотря на то, что при Семине я особо не играл, благодарность всё равно присутствует – дебютировал-то я при нём.

В чём крутость Семина? Авторитет и бесконечное уважение. Человек из разряда «сказал – сделал», все это понимают. Никто не сможет в команде легко отнестись к ситуации, какой бы она ни была. Можно сказать, что Сёмин для «Локомотива» как Хабиб для Дагестана», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.