«Зенит» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч в Петербурге. Игра состоится в ноябре

«Зенит» и «Црвена Звезда» проведут товарищеский матч на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге (Россия). Клубы уже достигли принципиальной договоренности о проведении товарищеской встречи 22 ноября 2022 года. Напомним, в июле команды уже проводили выставочный матч, который собрал немало зрителей на трибунах и завершился победой «Зенита» со счётом 2:1.

«Зенит» и «Црвену Звезду» связывает многолетняя дружба. Обновленный план сотрудничества, который стороны успешно реализуют в этом году, утвержден 3 июля 2022-го перед товарищеским матчем в Сочи.

Битва чемпионов, собравшая 30 334 зрителя на стадионе «Фишт», завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 2:1 благодаря голам Мостового и Кассьерры.

Планируется, что товарищеский матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой» пройдет 22 ноября на «Газпром Арене». Точное время начала игры, а также информация о продаже билетов, будут опубликованы дополнительно», — сообщается на официальном сайте «Зенита».