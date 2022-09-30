Полузащитник «Арсенала» Смит-Роу перенёс операцию и выбыл до конца года

Официальный сайт «Арсенала» сообщил, что полузащитник клуба Эмиль Смит-Роу перенёс операцию и выбыл до конца 2022 года.



«В последние месяцы Эмиль Смит-Роу испытывал дискомфорт в паху, что ограничивало его не позволяло ему полноценно тренироваться и играть.



После дополнительных консультаций со специалистами и обсуждениями с нашей медицинской командой Эмилю сделали операцию по восстановлению повреждённого сухожилия в паху. Она была успешно проведена в Лондоне несколько дней назад, программа реабилитации Эмиля уже началась. Мы надеемся, что Смит-Роу вернётся к полноценным тренировкам в декабре», — говорится в сообщении.



В текущем сезоне 22-летний англичанин провёл четыре матча в Английской Премьер-лиге, не совершив результативных действий.

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