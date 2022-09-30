«Спартак» и «Чертаново» сыграют в финале 4-го футбольного фестиваля «Чемпионата» U-10

В четверг на столичном стадионе «Металлург» состоялись полуфинальные матчи 4-го детского фестиваля «Чемпионата» среди футболистов 2012 года рождения, который мы проводим совместно с фондом развития детско-юношеского футбола «Пас в Будущее».

Воспитанники академии московского «Спартака» уверенно переиграли «Космос» из Долгопрудного, забив по два гола в каждом из таймов, и вышли в финал. Напомним, что именно красно-белые стали победителями фестиваля «Чемпионат» среди ребят 2011 года рождения, который состоялся на прошлой неделе.

Столичный «Ротор» постарался дать бой другому фавориту турнира, «Чертаново». «Ротор» уже на первых минутах открыл счет и впервые на турнире заставил чертановцев отыгрываться. Впрочем, подопечные тренера Александра Кузищина быстро забили ответный гол, а вскоре вышли вперед и довели дело до крупной победы.

Очередные голы записали на свой счет лучшие бомбардиры наших соревнований. Чертановец Калинкин отличился 17 раз, его партнер Васильенов — 10, спартаковец Лен и форвард «Зеленого ключа» Волков забили по 8 мячей.

В пятницу состоятся решающие матчи фестиваля. «Космос» и «Ротор» сыграют за бронзу, а «Спартак» и «Чертаново» определят обладателя главного приза.

Все матчи фестиваля транслируются на YouTube-канале фонда. Следить за новостями турнира можно по тегу Детский фестиваль «Чемпионата».

Результаты 4-го дня:

Матчи за 13-16 места

«Дерби» (Тюмень) – «Металлург» (Липецк) – 0:9 (Маторкин-2, К. Павлов-2, Барбашин, Владыченко, Куликов, Пожилов, Хомутинников).

(Маторкин-2, К. Павлов-2, Барбашин, Владыченко, Куликов, Пожилов, Хомутинников). «Импульс» (Тольятти) – «Динамо» (Омск) – 3:5 (Усманов-2, Пайдаркин – Сизов-2, Чистяков-2, Шпилев).

Матчи за 9-12 места

«Жемчужина» (Севастополь) – «Спартак Юниор» (Новокузнецк) – 1:3 (Кобзарь – Кофаль-2, Кривцов).

(Кобзарь – Кофаль-2, Кривцов). ФШМ (Москва) – «СШ №8 Землякофф» (Пенза) – 0:5 (Митрофанов-2, Куницын, Платошин, Дунин).

Матчи за 5-8 места

«Зеленый Ключ» (Йошкар-Ола) – «Уралкидс» (Екатеринбург) – 1:3 (А. Волков – Казанцев-2, Исмаилбеков).

(А. Волков – Казанцев-2, Исмаилбеков). «Виста Джуниор» (Геленджик) – «Толяофутболе» – 2:8 (Майовский, Чаталбаш – Котанов-4, Ибрагимов, Трошин, Варлухин, Пекин).

Матчи за 1-4 места