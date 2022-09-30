«Реал» не может договориться о продлении контракта с защитником Менди
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Мадридский «Реал» не может договориться о продлении контракта с французским защитником Ферланом Менди, сообщает издание AS.
Отмечается, что стороны не могут согласовать зарплату игрока. Вопрос с продлением контракта в настоящий момент поставлен на паузу. Действующее соглашение между «Реалом» и 27-летним французом заключено до июня 2025 года.
В текущем сезоне Менди принял участие в восьми матчах, не отметившись в них результативными действиями. Французский защитник выступает за «Реал» с 2019 года, вместе с клубом он выиграл два чемпионата Испании (2019/2020 и 2021/2022), Лигу Чемпионов (2021/2022), Суперкубок УЕФА (2022) и Суперкубок Испании (2019/2020, 2021/2022).
Лучшие камбэки «Реала» в международных матчах:
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