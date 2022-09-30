Каррера: Промес — легенда «Спартака». Квинси точно не слабее Малкома
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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высоко оценил роль нидерландского нападающего Квинси Промеса в московской команде. Итальянский специалист назвал Промеса легендой красно-белых. Также он сравнил Квинси с бразильским игроком «Зенита» Малкомом.
«Промес — легенда «Спартака». Он определяет исход матчей и предан клубу, поэтому болельщики «Спартака» его любят.
Кто сильнее: Промес или Малком? Квинси точно не слабее Малкома», — приводит слова Массимо Карреры Sport24.
Напомним, вчера, 29 сентября, состоялся матч 3-го тура группового этапа Кубка России «Спартак» — «Зенит». Игра завершилась победой красно-белых с разгромным счётом 3:0. Квинси Промес отметился двумя голами. Ещё один забитый мяч на счету Александра Соболева.
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