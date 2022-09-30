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«Барса» должна ещё € 52 млн за переход Торреса из «Сити». Пока клуб заплатил всего € 3 млн

«Барса» должна ещё € 52 млн за переход Торреса из «Сити». Пока клуб заплатил всего € 3 млн
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«Барселона» в настоящий момент заплатила «Манчестер Сити» всего € 3 млн за вингера Феррана Торреса.

Как отмечает Catalunya Radio, ссылаясь на финансовый отчёт каталонского клуба, сине-гранатовые должны заплатить за трансфер футболиста из «Сити» ещё € 52 млн. «Барселона» приобрела Торреса зимой 2022 года, сумма трансфера составила € 55 млн плюс бонусы. Первым переводом каталонцы заплатили лишь € 3 млн.

В текущем сезоне 22-летний испанец провёл семь матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице испанской Примеры, набрав 16 очков после шести туров. В следующем матче подопечные Хави сыграют в гостях с «Мальоркой» (1 октября, 22:00 мск).

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