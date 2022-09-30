Сулейманов рассказал, почему ушёл из «Локомотива» при Николиче
Поделиться
Нападающий команды «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», раскрыл причины ухода из московского клуба. Форвард покинул стан красно-зелёных при сербском тренере Марко Николиче. Суммарно он провёл за «Локомотив» четыре матча в Российской Премьер-Лиге.
«Меня спросили, хочу ли я уйти в аренду. Агент сказал, что молодому игроку необходима практика – я согласился. Мы в итоге решили, что мне нужна аренда, а сидеть на лавке и получать деньги – такое может и закончиться», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ, а в прошлом чемпионате в 25 матчах отличился один раз.
Комментарии
- 30 сентября 2022
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54
-
12:50
-
12:39
-
12:35
-
12:15
-
12:14
-
12:11
-
12:05
-
11:56
-
11:46
-
11:37
-
11:34
-
11:30
-
11:12
-
11:04
-
11:00
-
10:58
-
10:50
-
10:37
-
10:35
-
10:35
-
10:22
-
10:19
-
10:15
-
09:54
-
09:46
-
09:40
-
09:39
-
09:38
-
09:32
Партнерский контент