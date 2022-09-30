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Сулейманов рассказал, почему ушёл из «Локомотива» при Николиче

Сулейманов рассказал, почему ушёл из «Локомотива» при Николиче
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Нападающий команды «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов, ранее выступавший за «Локомотив», раскрыл причины ухода из московского клуба. Форвард покинул стан красно-зелёных при сербском тренере Марко Николиче. Суммарно он провёл за «Локомотив» четыре матча в Российской Премьер-Лиге.

«Меня спросили, хочу ли я уйти в аренду. Агент сказал, что молодому игроку необходима практика – я согласился. Мы в итоге решили, что мне нужна аренда, а сидеть на лавке и получать деньги – такое может и закончиться», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.

В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ, а в прошлом чемпионате в 25 матчах отличился один раз.

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