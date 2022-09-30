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Карпин признан лучшим тренером РПЛ в сентябре

Карпин признан лучшим тренером РПЛ в сентябре
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Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером Российской Премьер-Лиги в сентябре, информирует пресс-служба лиги.

Карпин с внушительным отрывом победил в голосованиях болельщиков и экспертов. На звание лучшего тренера РПЛ в сентябре претендовали также Сергей Семак («Зенит»), Александр Сторожук («Краснодар»), Михаил Галактионов («Нижний Новгород») и Дмитрий Пятибратов («Факел»).

Напомним, «Ростов» под руководством Карпина набрал девять очков в трёх сентябрьских матчах чемпионата России. Южане обыграли «Спартак» (4:2), «Торпедо» (1:0) и «Крылья Советов» (2:0).

За 10 туров «Ростов» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

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