Григорян: мне пишут: «Шеф хочет видеть в составе Пупкину». Понимаете степень идиотизма?

55-летний российский специалист Александр Григорян, сейчас возглавляющий ЖФК ЦСКА, рассказал, что в разных клубах его просили ставить в состав определённых футболисток.
«Тренеру важно обеспечить обстановку. Я в женском футболе самый титулованный тренер в стране. И у меня смски такого содержания: «Александр, шеф хочет видеть в составе Пупкину». Понимаете, насколько высока степень этого идиотизма и насколько это всё поражено? Но мы не можем говорить, что так только в России. Я поработал и в Армении. Также знаю, как работают в Казахстане. Знаю, что и за рубежом в этом плане не всё просто, особенно в Италии», — сказал Григорян в эфире канала «Фабрика Футбола».
До ЦСКА последним клубом Григоряна был армянский «Алашкерт». В пяти матчах чемпионата Армении команда набрала всего два очка и занимала предпоследнюю, девятую строчку турнирной таблицы, поэтому Григорян подал в отставку.
- 30 сентября 2022
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