Малком рассказал, почему хочет получить российское гражданство

Бразильский футболист «Зенита» Малком рассказал, чем обусловлено его желание получить российское гражданство. По словам футболиста, основная идея заключается в том, чтобы освободить в составе «Зенита» место под ещё одного легионера.

«Как появилась идея получения российского паспорта? В целом это общая идея, не только моя. Если при помощи этого освободится дополнительное место для ещё одного иностранца в клубе, то почему нет? Я давно играю в России, мне здесь очень нравится. И в целом, если это решение приведёт к тому, что будет польза для клуба — почему нет?

Основная идея — освободить одно место для легионера в «Зените». Сборная России? Пока что я не думаю об этом. Это вопрос будущего, который ещё предстоит обсудить. Многое нужно обдумать.

Не смущает ли меня бан российского футбола? Совершенно не беспокоит. Я игрок «Зенита», у меня контракт с этим клубом. Хочу приносить пользу. Если мы будем играть в Лиге чемпионов — круто. Если нет, то я буду с командой там, где она будет играть, буду стараться помогать ей», — приводит слова Малкома «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Малком и Клаудиньо приступили к процедуре оформления российского гражданства. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, а Клаудиньо стал футболистом санкт-петербургской команды в 2021 году. Представители петербургского клуба подтвердили желание бразильцев стать гражданами РФ.