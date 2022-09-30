Тимур Сулейманов: «Спартак», ЦСКА и «Ростов» – реальные конкуренты «Зенита» за титул

Нападающий клуба «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов рассказал, кто, по его мнению, может составить «Зениту» конкуренцию в борьбе за чемпионству.

«Конкуренты у «Зенита» за титул есть. Вижу таковыми «Спартак» и ЦСКА. «Ростов»? Да, они ещё ни разу не проиграли, плюс у них тренер сборной, хороший футбол и большие перспективы. Так что всё у РПЛ с чемпионской интригой в порядке», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.



В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ, а в прошлом чемпионате в 25 матчах отличился один раз. Сине-бело-голубые лидируют в РПЛ с 26 очками после 10 игр. «Ростов» (22) располагается на втором месте, ЦСКА (20) — на третьей строчке.

Полное интервью с Тимуром Сулеймановым читайте на «Чемпионате».