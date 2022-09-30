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Евгений Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Зенит». Больше хотели выиграть

Евгений Бушманов: «Спартак» заслуженно победил «Зенит». Больше хотели выиграть
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Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Зенитом» в матче 3-го тура группового этапа Фонбет Кубка России. Красно-белые выиграли со счётом 3:0.

«Мне понравился матч. Сложно было ожидать такой результат, но в целом игра понравилась. «Спартак» заслуженно победил «Зенит» — это точно. Больше хотели выиграть.

Формат Кубка предполагает, что команды могут играть более раскрепощённо. Но на данном этапе результат не так критичен для команд — ещё можно всё исправить. Из группы выходит три команды из четырёх, поэтому все играют в расслабленном режиме. Думаю, в том числе это сыграло определённую роль. Всё же «Спартак» был больше заряжен на то, чтобы выиграть матч», – сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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