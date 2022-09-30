Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

На 91-м году жизни скончался легендарный врач «Локомотива» Мышалов

На 91-м году жизни скончался легендарный врач «Локомотива» Мышалов
Комментарии

Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о смерти многолетнего врача клуба Савелия Мышалова.

«На 91-м году после продолжительной болезни из жизни ушёл многолетний врач «Локомотива» Савелий Мышалов.

Савелий Евсеевич Мышалов — легендарный доктор железнодорожников и сборной СССР, заслуженный врач Российской Федерации. Специалист с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве», отдав нашему клубу более 20 лет. При нём команда впервые завоевала золотые медали чемпионата России и впервые выиграла Кубок страны.

ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», — говорится в сообщении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 12-е место, набрав девять очков после 10 туров.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022