На 91-м году жизни скончался легендарный врач «Локомотива» Мышалов
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Пресс-служба московского «Локомотива» сообщила о смерти многолетнего врача клуба Савелия Мышалова.
«На 91-м году после продолжительной болезни из жизни ушёл многолетний врач «Локомотива» Савелий Мышалов.
Савелий Евсеевич Мышалов — легендарный доктор железнодорожников и сборной СССР, заслуженный врач Российской Федерации. Специалист с 1994 по 2016 год работал в «Локомотиве», отдав нашему клубу более 20 лет. При нём команда впервые завоевала золотые медали чемпионата России и впервые выиграла Кубок страны.
ФК «Локомотив» выражает соболезнования родным и близким Савелия Евсеевича», — говорится в сообщении.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги «Локомотив» занимает 12-е место, набрав девять очков после 10 туров.
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