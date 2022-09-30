Т. Сулейманов – о Fan ID: раз государство ввело – значит так должно быть

Нападающий команды «Пари Нижний Новгород» Тимур Сулейманов отреагировал на введение карты болельщика, более известного как Fan ID, для посещения матчей Российской Премьер-Лиги. Ранее болельщики 15 клубов чемпионата заявили о бойкоте соревнований, на которых действует Fan ID.
«Обидно, что людей на трибунах поубавилось. А что государство ввело эту систему – значит так должно быть, не наше дело отрицать это. Хотелось бы, чтобы Fan ID не был проблемой, чтобы люди себе его оформляли и приходили на стадион и болели за свои любимые клубы», — сказал Сулейманов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Константину Кринскому.
В текущем сезоне Сулейманов забил пять голов в девяти играх РПЛ, а в прошлом чемпионате в 25 матчах отличился один раз.
Полное интервью с Тимуром Сулеймановым читайте на «Чемпионате».
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