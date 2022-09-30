Президент «КАМАЗа» — о посещаемости игр «Рубина»: там ли построили 45-тысячный стадион?

Мэр Набережных Челнов и по совместительству президент клуба «КАМАЗ» Наиль Магдеев высказался по поводу посещаемости матчей своей команды. Магдеев сравнил количество зрителей на стадионе «КАМАЗа» с количеством посетителей игр «Рубина» и задался вопросом по поводу справедливости постройки большого стадиона в Казани.
«Стадион у нас практически всегда полный. Последняя игра с командой «Динамо» из Махачкалы собрала более шести тысяч зрителей. В то же время «Рубин», играя на 45-тысячной арене, собрал всего лишь более пяти тысяч зрителей. Напомню, у нас в городе проживает 530 тысяч жителей, в Казани – 1.2 млн жителей. Можете представить, какое количество на душу населения болеет за футбол в Челнах и сколько болеет за футбол в Казани? Не в обиду будет сказано, но цифры и статистика – вещь упрямая. Возникает вопрос, там ли построили 45-тысячный стадион? Может, его нужно было построить в Набережных Челнах?» — приводит слова Магдеева «Татар-информ».
- 30 сентября 2022
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