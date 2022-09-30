Каманцев высказался об эмоциях Семака в матче со «Спартаком». Он был недоволен судейством

Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев прокомментировал эмоции главного тренера «Зенита» Сергея Семака во время матча Фонбет Кубка России со «Спартаком» (3:0).



«Эмоции Семака? У нас есть указание для судей — гасить негативные эмоции. Судья хорошо управлял игрой: дисциплинировал жёлтыми карточками тех, кого было нужно. Судьи не должны гасить все эмоции — это часть футбола. Если не было грубости, то всё окей. Мы должны действовать разумно, сопровождать игру. Во втором тайме все успокоились», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Напомним, после этой встречи «Спартак» стал единоличным лидером в группе В Кубка России, набрав девять очков после трёх матчей. У «Зенита» три очка, команда остаётся на третьем месте, уступая также «Крыльям Советов».