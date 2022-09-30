Радимова дисквалифицировали на три матча Второй лиги и оштрафовали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова на три матча Второй лиги за оскорбления в адрес официального лица во время прошлой игры. Также Радимова оштрафовали на 75 тыс. рублей.

«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера команды «Зенит-2» (Санкт-Петербург) Владислава Радимова на три матча Второй лиги и оштрафовать его на 75 000 рублей», — приводится текст решения КДК на официальном сайте РФС.

Напомним, 26 сентября «Зенит-2» встречался с «Родиной». Игра завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0.