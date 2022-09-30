Радимова дисквалифицировали на три матча Второй лиги и оштрафовали

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова на три матча Второй лиги за оскорбления в адрес официального лица во время прошлой игры. Также Радимова оштрафовали на 75 тыс. рублей.
«В соответствии с частью 1 статьи 95 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 12 приложения №1 дисциплинарного регламента РФС за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча – дисквалифицировать главного тренера команды «Зенит-2» (Санкт-Петербург) Владислава Радимова на три матча Второй лиги и оштрафовать его на 75 000 рублей», — приводится текст решения КДК на официальном сайте РФС.
Напомним, 26 сентября «Зенит-2» встречался с «Родиной». Игра завершилась победой петербуржцев со счётом 1:0.
- 30 сентября 2022
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:26
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:40
-
13:40
-
13:30
-
13:26
-
13:25
-
13:11
-
13:10
-
13:00
-
12:59
-
12:55
-
12:54