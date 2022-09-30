Гайч — о решении остаться в ЦСКА: это первый клуб, который в меня поверил. Я обязан ему

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч прокомментировал решение остаться в России в текущей политической ситуации.



«Был ли разговор с родителями о том, стоит ли оставаться в России? Да, мы с ними поговорили об этом. Я передал им свою уверенность, сказал, что здесь всё спокойно, чтобы они не переживали. Потому что я в хороших условиях, со мной всё хорошо. Мне кажется, они успокоились, а сейчас вот приехали и сами убедились в том, что со мной всё в порядке.



Какие у них впечатления от Москвы? У них сейчас в головах настоящее сумасшествие происходит. Они просто влюбились в город, он им очень понравился. Они говорят, что Москва замечательная и фантастическая.



Из-за санкций российские клубы не играют в еврокубках, многие иностранцы приостановили контракты и уехали из России, а я остался здесь. Тяжело ли было принять это решение? Для меня это не было сложным решением, совсем. За пределами России говорится много всего дурного, потому что люди не понимают реальную ситуацию в стране. Иногда внешний мир несправедливо относится к России. Я так никогда не думал. А раз я не исповедую эти принципы, мне не было сложно остаться в России.



То, что ЦСКА не играет в еврокубках — серьёзный удар? Жалко, конечно. Но я всё время хотел хорошо играть за ЦСКА, и не так важно, где. Это первый клуб, который реально в меня поверил, привёз меня в Европу. Я обязан клубу, и это доверие я обязан оправдать», — цитирует Гайча «Комсомольская правда».