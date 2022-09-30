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Каманцев: как Карасёв может потерять мотивацию? Ему надо зарабатывать деньги для семьи

Каманцев: как Карасёв может потерять мотивацию? Ему надо зарабатывать деньги для семьи
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Глава судейского комитета РФС Павел Каманцев отреагировал на слова критиков о том, что футбольный арбитр Сергей Карасёв стал чаще ошибаться.

«Карасёв потерял мотивацию после отстранения от еврокубков? Мы не видим, чтобы у него участились ошибки. Даже статистически не подтверждается. Просто Сергей судит самые сложные матчи. Да, раньше думали, что раз он работал в еврокубках, судил полуфинал чемпионата Европы, значит не должен ошибаться. Сейчас всё менее трепетно. Но Карасёв — один из лучших наших арбитров. У Павла Кукуяна тоже был удачный период, потом неудачный.

Карасёв — взрослый человек, ему надо зарабатывать деньги для семьи, как он может потерять мотивацию? Такое может быть свойственно молодому человеку без обязательств. Сергей должен много работать, зарабатывать и кормить семью. У каждого есть взлёты и падения, но никто не останавливается. Мы надеемся, что Карасёв ещё поработает в Европе — в него хороший возраст. Если не вернут, то судейство для него все равно останется любимым делом. Где ещё находить отвлечение?», — сказал Каманцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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