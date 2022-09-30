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Титов: в 1990-х атмосфера в «Лужниках» на ЛЧ была как в Турции: «Добро пожаловать в ад»

Титов: в 1990-х атмосфера в «Лужниках» на ЛЧ была как в Турции: «Добро пожаловать в ад»
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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Егор Титов вспомнил победу красно-белых над «Реалом» в Лиге чемпионов (2:1), которая случилась ровно 24 года назад.

«У нас тогда на любом домашнем матче Лиги чемпионов атмосфера была как в Турции: «Добро пожаловать в ад». Это то, что запоминается даже больше самих побед. Как нас поддерживали — просто фантастика!

Надо отдать должное Олегу Ивановичу — он умел подготовить команду должным образом к самым важным матчам. Физически мы никогда и никому не проигрывали. Наверное, и «Реал» перебегали.

В итоге и Илюха забил красивый гол «Реалу», и я. У нас тогда из левоногих только Цымбаларь да Толя Канищев были. Теоретически мог Вася Баранов пробить на силу, но там всего три-четыре метра оставалось до штрафной. Идеальная точка для Илюхиной «клюшки». И он ещё раз доказал, что великий мастер. Положил мяч точно в девятку. Бодо Иллгнер, на всякий случай, был лучшим вратарём мира.

По второму голу «Спартака», я считаю, можно обучать молодых. Мы выбежали со своей половины поля, Цымбаларь отдал налево Тихонову, а я в это время уже набирал скорость из центрального круга — предполагал дальнейшее развитие событий. Пошла подача на Робсона, он здорово поборолся, сбросил мне головой, и я опередил Йерро. Олег Иванович нам постоянно внушал: обязательно бегите в штрафную — почти все голы оттуда приходят. Я этот урок хорошо усвоил, потому и совершил рывок метров на 40–45. Сделал то, что и должен был: добежал и замкнул», — сказал Титов в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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