Marca: Месси вряд ли вернётся в «Барселону». Он считает, что президент Лапорта предал его

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси вряд ли вернётся в «Барселону», сообщает Marca.
Как отмечает издание, чтобы форвард вернулся в каталонский клуб, нужно разрешить несколько проблем. Месси считает, что президент «Барселоны» Жоан Лапорта предал его, отменив соглашение по продлению контракта и вынудив аргентинца покинуть клуб. Игрок не поддерживает контакты с руководством сине-гранатовых.
Месси не нравится, что руководители «Барселоны» постоянно говорят о нём. Также для возвращения аргентинца необходимо, чтобы некоторые игроки и функционеры покинули клуб из-за плохого отношения к нему. На решение Месси также может повлиять тяжёлая финансовая ситуация в «Барсе», которая снижает зарплатную ведомость клуба.
Напомним, 35-летний форвард выступал за «Барселону» с 2003 по 2021 год, затем перейдя в «ПСЖ» в качестве свободного агента.
Как Месси тратит деньги на помощь людям?
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