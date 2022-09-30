Итоги третьей футбольной игры «Чемпионат Brainboy»

Состоялась третья игра третьего сезона футбольного «Чемпионат Brainboy». Первое место заняла команда «Штаб». Серебро забрала Major League, Suck It, а бронзу — коллектив «Остались в запасе». Тройка победителей получила подарки от «Чемпионата»: книги, эксклюзивные толстовки и многое другое.

Четвёртое место заняла команда «Бей Беги». Также подарками от Hard Rock Cafe и Championat.com наградили 11-е и 17-е места.

Турнирная таблица 3-й игры «Чемпионат Brainboy»

Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на четвёртой игре сезона 25 октября!