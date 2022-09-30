Итоги третьей футбольной игры «Чемпионат Brainboy»
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Состоялась третья игра третьего сезона футбольного «Чемпионат Brainboy». Первое место заняла команда «Штаб». Серебро забрала Major League, Suck It, а бронзу — коллектив «Остались в запасе». Тройка победителей получила подарки от «Чемпионата»: книги, эксклюзивные толстовки и многое другое.
Четвёртое место заняла команда «Бей Беги». Также подарками от Hard Rock Cafe и Championat.com наградили 11-е и 17-е места.
Турнирная таблица 3-й игры «Чемпионат Brainboy»
Всем спасибо за участие и интерес к нашему проекту! До встречи на четвёртой игре сезона 25 октября!
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