Апшацев: «Арсенал», как и «Рубин», недобрал много очков
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Полузащитник «Рубина» Марат Апшацев поделился ожиданиями от матча 12-го тура Мелбет Первой лиги с тульским «Арсеналом». Игра состоится 1 октября.
«Всё хорошо, подготовка проходит в плановом режиме, всё нормально. Готовимся к игре, ожидаем тяжёлую игру, играем тоже с лидером. Они тоже претенденты на выход в Премьер-Лигу. По итогам 11 туров могу сказать, что они тоже много очков недобрали. Но ничего, будем исправлять ситуацию», — цитирует игрока пресс-служба клуба.
«Рубин» идёт на промежуточном четвёртом месте с 19 очками. «Арсенал» с аналогичным количеством очков располагается на пятой строчке. В прошлом туре казанцы минимально уступили ярославскому «Шиннику», единственный гол в составе которого забил Игорь Соколов.
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