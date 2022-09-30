Эрик тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» будет играть против Эрлинга Холанда

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда не должна акцентировать внимание лишь на нападающем Эрлинге Холанде в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».
Как мы будем готовиться к Эрлингу Холанду? Мы играем не против Холанда, мы играем против «Манчестер Сити». У них есть команда, более 11 игроков, но и у «Манчестер Юнайтед» тоже.
Мы уверены в своих возможностях, и если мы будем действовать как команда во время владения мячом и без него, то подобных соперников можно обыграть. Это убеждение, которое должно быть с нами более 90 минут», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».
Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября. Начало – в 16:00 мск. В активе команды Хосепа Гвардиолы 17 очков в семи матчах чемпионата, у коллектива тен Хага 12 очков в шести играх.
Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:
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