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Эрик тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» будет играть против Эрлинга Холанда

Эрик тен Хаг рассказал, как «Манчестер Юнайтед» будет играть против Эрлинга Холанда
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что его команда не должна акцентировать внимание лишь на нападающем Эрлинге Холанде в матче 9-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) с «Манчестер Сити».

Как мы будем готовиться к Эрлингу Холанду? Мы играем не против Холанда, мы играем против «Манчестер Сити». У них есть команда, более 11 игроков, но и у «Манчестер Юнайтед» тоже.

Мы уверены в своих возможностях, и если мы будем действовать как команда во время владения мячом и без него, то подобных соперников можно обыграть. Это убеждение, которое должно быть с нами более 90 минут», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» состоится 2 октября. Начало – в 16:00 мск. В активе команды Хосепа Гвардиолы 17 очков в семи матчах чемпионата, у коллектива тен Хага 12 очков в шести играх.

Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед». Видеоролик:

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