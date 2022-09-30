Эрик тен Хаг заступился за критикуемого прессой Гарри Магуайра

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг выступил в поддержку защитника Гарри Магуайра. Капитана манкунианцев критикуют за слабую игру в составе команды и сборной Англии.
Гарри Магуайр? Прежде всего, я должен тренировать его. Я поддерживаю его, потому что верю в него. В период, когда я работал с ним во время предсезонной подготовки, я бы сказал, что он был хорош на тренировках и в матчах. Потом он выпал (из стартового состава. – Прим. «Чемпионата»), но это связано с хорошей игрой центральных защитников (Мартинеса и Варана. – Прим. «Чемпионата»). Но я вижу качества Гарри, он тренируется хорошо.
Но, что более важно, его качества проявлялись по ходу карьеры, ведь у него почти 50 матчей в составе сборной Англии. Он играл хорошо и в «Лестере», и в «Манчестер Юнайтед», вы видите, что у Магуайра высокий потенциал. Игроки в раздевалке, тренеры, я – мы все верим в Гарри», — приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте.
Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ», август 2022. Видеоролик:
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