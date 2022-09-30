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«Мы совершили ошибку, подписав их вместе». Спортдиректор «ПСЖ» — о Неймаре и Мбаппе

«Мы совершили ошибку, подписав их вместе». Спортдиректор «ПСЖ» — о Неймаре и Мбаппе
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Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает, что клуб совершил ошибку, подписав вместе бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе в 2017 году. Ранее сообщалось, что у игроков были разногласия, а Мбаппе желал, чтобы Неймар ушёл из команды.

«В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию.

У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что «ПСЖ» не хватает футболистов на ключевых позициях, но есть дублирующие друг друга игроки на других позициях», — сказал Кампос в подкасте Rothen s'enflamme.

Неймар был куплен у «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным в истории футбола. Мбаппе в 2017-м был арендован у «Монако», а затем выкуплен за € 180 млн. Оба футболиста совершили большое количество результативных действий, но так и не смогли помочь команде впервые выиграть Лигу чемпионов.

Неймар картинно упал в штрафной площади соперника, июль 2022. Видеоролик:

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