«Мы совершили ошибку, подписав их вместе». Спортдиректор «ПСЖ» — о Неймаре и Мбаппе

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос считает, что клуб совершил ошибку, подписав вместе бразильца Неймара и француза Килиана Мбаппе в 2017 году. Ранее сообщалось, что у игроков были разногласия, а Мбаппе желал, чтобы Неймар ушёл из команды.
«В прошлом мы совершили ошибку, подписав двух игроков на одну и ту же позицию.
У нас выдалось не лучшее трансферное окно, потому что «ПСЖ» не хватает футболистов на ключевых позициях, но есть дублирующие друг друга игроки на других позициях», — сказал Кампос в подкасте Rothen s'enflamme.
Неймар был куплен у «Барселоны» за € 222 млн. Этот трансфер продолжает оставаться рекордным в истории футбола. Мбаппе в 2017-м был арендован у «Монако», а затем выкуплен за € 180 млн. Оба футболиста совершили большое количество результативных действий, но так и не смогли помочь команде впервые выиграть Лигу чемпионов.
Неймар картинно упал в штрафной площади соперника, июль 2022. Видеоролик:
- 30 сентября 2022
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:34
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
16:59
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:25
-
15:17
-
15:15
-
15:09
-
15:05
-
15:00
-
14:55
-
14:47
-
14:45
-
14:41
-
14:26
-
14:18