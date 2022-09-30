Неймар ответил на критику из-за своей поддержки президента Бразилии
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Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар ответил критикам, которые негативно восприняли его поддержку президента страны Жаира Болсонару. Нападающий принял участие в съёмке ролика для TikTok в поддержку политика перед выборами. В ролике Неймар танцует под музыку избирательной кампании Болсонару. После этого многие пользователи раскритиковали футболиста. В частности, они напомнили, что Болсонару позволял себе расистские комментарии.
«Люди говорят о демократии и многом другом, но эти же люди, которые говорят о демократии, нападают на тех, у кого другое мнение. Понятно», — написал Неймар в соцсетях.
Выборы в Бразилии стартуют 2 октября. На этот день запланирован первый тур выборов.
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