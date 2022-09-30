Де Дзерби высказался о предстоящем дебюте в АПЛ, его «Брайтон» сыграет с «Ливерпулем»

Новый главный тренер «Брайтона» Роберто Де Дзерби поделился ожиданиями от дебюта в АПЛ. В матче очередного тура «Брайтон» сыграет с «Ливерпулем» на «Энфилде».
«Юрген Клопп — великолепный тренер. Он добился отличных результатов с «Боруссией» и «Ливерпулем». Это отличный человек. Это очень умный человек, харизматичный. Я горжусь тем, что сыграю против его команды на этом стадионе.
Конечно, это моя первая игра, да ещё и на «Энфилде». Это что-то уникальное. Но мне важно сосредоточиться на моей команде, дать игрокам правильные инструкции. Посмотрим, чего мы сможем достичь.
Матч с «Ливерпулем» очень сложный для любой команды. Но я верю в своих игроков. «Ливерпуль» — один из лучших клубов не только в АПЛ, но и в Европе, в мире», —цитирует Де Дзерби SussexLive.
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- 30 сентября 2022
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