Клопп: Александер-Арнольд — хороший защитник, но он не всегда хорошо защищается

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о критике в адрес защитника команды Трента Александер-Арнольда. Его активно критиковали во время матчей за сборную Англии.



«Вам действительно хочется открыть этот ящик Пандоры? Я думаю, что вы создаёте шумиху, яркие заголовки. Я не знаю, зачем мы вообще это делаем.



Если бы я был главным тренером, я бы мог сделать иной выбор. Но я не возглавляю сборную Англии. Я могу многое сказать, но зачем? У нас всё в порядке. Я смотрю на него иначе, это очевидно. Всё время всплывают какие-то истории. Люди говорят, что он плохой защитник. Но это не так, Трент — хороший защитник, но не всегда хорошо защищается. Мы работаем над этим. Он ещё молод, ему лишь 23 года», — сказал Клопп на пресс-конференции.

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