Клопп: Александер-Арнольд — хороший защитник, но он не всегда хорошо защищается

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о критике в адрес защитника команды Трента Александер-Арнольда. Его активно критиковали во время матчей за сборную Англии.
«Вам действительно хочется открыть этот ящик Пандоры? Я думаю, что вы создаёте шумиху, яркие заголовки. Я не знаю, зачем мы вообще это делаем.
Если бы я был главным тренером, я бы мог сделать иной выбор. Но я не возглавляю сборную Англии. Я могу многое сказать, но зачем? У нас всё в порядке. Я смотрю на него иначе, это очевидно. Всё время всплывают какие-то истории. Люди говорят, что он плохой защитник. Но это не так, Трент — хороший защитник, но не всегда хорошо защищается. Мы работаем над этим. Он ещё молод, ему лишь 23 года», — сказал Клопп на пресс-конференции.
Самые результативные клубы в АПЛ
- 30 сентября 2022
-
19:24
-
19:22
-
19:17
-
19:10
-
19:00
-
18:57
-
18:55
-
18:35
-
18:33
-
18:30
-
18:18
-
18:05
-
18:04
-
17:48
-
17:45
-
17:39
-
17:38
-
17:34
-
17:26
-
17:20
-
17:16
-
16:59
-
16:50
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:25
-
16:25
-
16:13
-
16:09
-
16:08
-
16:00
-
15:49
-
15:45
-
15:36