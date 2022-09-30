Габриэл Жезус назвал футбол Хосепа Гвардиолы причиной ухода из «Манчестер Сити»

Нападающий лондонского «Арсенала» Габриэл Жезус раскрыл причины ухода из «Манчестер Сити».
«Дело было в том, как Гвардиола понимает футбол и что он хочет. Тогда вам предстоит решить, принять это или нет. Если вы не принимаете, то спасибо, предстоит ещё один вызов. Я принял эти требования на какое-то время, но настал момент, когда я сказал: «Я хочу попробовать что-то новое». Я поблагодарил Гвардиолу, он понял, и мы двинулись дальше.
«Здесь, в «Арсенале», всё по-другому. Футбол другой — другие игроки, разные способы игры. В «Сити» всё было по-другому. Нападающий не так часто касался мяча, это можно увидеть, наблюдая за играми», — приводит слова Жезуса ESPN GB.
25-летний Жезус за пять с половиной лет в «Манчестер Сити» забил 95 голов и отдал 46 результативных передач в 236 матчах. В восьми встречах за «Арсенал» на счету бразильского нападающего четыре гола и три результативные передачи.
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