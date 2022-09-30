Отец Холанда назвал клубы, которые Эрлинг рассматривал для перехода этим летом

Альф-Инге Холанд, отец нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда, назвал клубы, которые его сын рассматривал в качестве вариантов для дальнейшего продолжения карьеры.
«В нашем списке «Манчестер Сити» был на первом месте. «Бавария» шла второй. «Реал» был третьим, «ПСЖ» — четвертым. Также мы рассматривали возможность перехода в некоторые другие клубы АПЛ. Это «Ливерпуль» и «Челси». А ещё фигурировала «Барселона». Эти команды мы котировали примерно на одинаковом уровне», — цитирует Альфа-Инге Холанда Marca.
22-летний Холанд также сыграл в десяти встречах, отметившись 14 забитыми мячами и одним голевым пасом. Ранее Альф-Инге Холанд рассказал, что, возможно, его сын хочет сыграть во всех лучших лигах мира. Напомним, до этого Эрлинг выступал у себя на родине за норвежские «Брюне» и «Мольде», а затем играл за «Зальцбург» в Австрии и дортмундскую «Боруссию» в Германии.
Эрлинг Холанд повеселил фанатов шуткой про «Манчестер Юнайтед»:
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