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Хосеп Гвардиола высказался о дуэли Лисандро Мартинеса и Эрлинга Холанда

Хосеп Гвардиола высказался о дуэли Лисандро Мартинеса и Эрлинга Холанда
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о матче АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Особенно он выделил противостояние форварда команды Эрлинга Холанда и защитника «МЮ» Лисандро Мартинеса.

«Эрлинг повыше, это точно. Мне нравится, когда люди недооценивают игрока из-за габаритов, а он может выйти и сказать: «Я тут, я классный футболист». Мартинес — превосходный игрок, агрессивный, он хорош в начале атак. «Манчестер Юнайтед» заплатил за него большие деньги.

Лисандро не впервые будет противостоять более высокому нападающему, он справляется с этой задачей. Здесь важно быть умным и смелым. Холанд выше, посмотрим, как всё сложится», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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