Хави подтвердил, что Араухо не сыграет с «Реалом». Кунде может восстановиться

Главный тренер «Барселоны» Хавьер Эрнандес (Хави) рассказал, что уругвайский защитник Рональд Араухо пропустит матч 9-го тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом» (16 октября). Француз Жюль Кунде имеет шансы восстановиться к «эль-класико».
«Араухо точно не сыграет с «Реалом», по другим нужно смотреть, как они восстановятся. У «Барселоны» должно быть всё хорошо, но есть моменты, которые могут ускользнуть от нас.
Касаемо Кунде, то Жюль должен восстановиться», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Несколько дней назад 23-летний Араухо перенёс операцию в Финляндии. В игре за сборную Уругвая Рональд разорвал сухожилия длинной приводящей мышцы правого бедра. У футболиста был вариант с консервативным лечением, которое вернуло бы его в срок в более ранние сроки, но он решил не рисковать. Оперировал спортсмена хирург, который ранее уже работал с игроками «Барселоны».
23-летний Кунде также получил повреждение в международную паузу. Французский футболист покинул поле в матче с Данией из-за повреждения двуглавой мышцы левого бедра.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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