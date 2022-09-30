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Гоцук рассказал об отношениях с Галактионовым

Гоцук рассказал об отношениях с Галактионовым
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Защитник «Пари НН» Кирилл Гоцук рассказал об отношениях с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. По его словам, у него хорошие отношения со специалистом.

«Михаил Михайлович сказал, что во время перерыва Антон Хазов и Дмитрий Полянин остаются руководить командой и проводить тренировочный процесс в отсутствии главного тренера.

Всё прошло гладко. Главный тренер и его штаб, который уезжал с ним в сборную, уже на месте. Связь, конечно, они держали. И Галактионов сразу сказал, что он 24/7 открыт, и всегда можно было обратиться, написать, если что-то не так», — цитирует Гоцука «РБ Спорт».

«Пари НН» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда из Нижнего Новгорода набрала 12 очков в 10 турах.

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