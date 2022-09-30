MD: сумма выкупа Усмана Дембеле — € 50 млн. Его покупали за € 105+40 млн в 2017 году

«Барселона» намерена предложить новый долгосрочный контракт нападающему Усману Дембеле и увеличить его сумму отступных с € 50 млн. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Технически 25-летний Дембеле покинул «Барселону» 30 июня 2022 года, а затем подписал новый контракт с командой на два года. Из-за финансовых проблем сине-гранатовые смогли предложить своему футболисту краткосрочный контракт до 2024 года с суммой отступных в € 50 млн, хотя пять лет назад отдали за него € 105+40 млн дортмундской «Боруссии».
Новый контракт для Дембеле поможет сдержать заинтересованных в нём клубов от возможной сделки. В нынешнем сезоне Усман в восьми матчах во всех турнирах забил два гола и отдал четыре результативные передачи.
Видеообзор. «Барселона» — «Эльче». Испанская Примера 2022/2023. 6-й тур:
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