«РЖД» и «Локомотив» обновляют коробки по России в рамках проекта «Футбольная страна»
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В рамках всероссийского проекта «Футбольная страна», запущенного «РЖД» и «Локомотивом», будут обновлены 30 футбольных коробок по всей стране: от Калининграда до Камчатки, сообщает пресс-служба московского клуба.
Открытие первых двух площадок в Чехове и Тамбове состоится уже в октябре, а в ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и ещё пяти городах.
За ходом проекта каждый желающий может следить на сайте проекта «Футбольная страна».
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