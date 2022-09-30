«РЖД» и «Локомотив» обновляют коробки по России в рамках проекта «Футбольная страна»

В рамках всероссийского проекта «Футбольная страна», запущенного «РЖД» и «Локомотивом», будут обновлены 30 футбольных коробок по всей стране: от Калининграда до Камчатки, сообщает пресс-служба московского клуба.

Открытие первых двух площадок в Чехове и Тамбове состоится уже в октябре, а в ближайшее время работы начнутся в Зеленоградске, Рыбинске, Кабардинке и ещё пяти городах.



За ходом проекта каждый желающий может следить на сайте проекта «Футбольная страна».